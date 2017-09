Führungskräfte können sich in der Regel nicht selbst mit detailliert aufbereiteten Fakten auseinandersetzen. Also delegieren sie die Zusammenstellung und Aufbereitung von Daten. Dabei orientieren sich die Mitarbeiter an den Zielen, die aus der Strategie des Unternehmens abgeleitet werden.

Reporting oder Berichtswesen meint in den meisten Fällen Dokumente, die Tabellen und Zahlen enthalten. In unserer Arbeitswelt sind Zahlen und Daten eine wichtige Sache. Sie stellen verdichtete Fakten in vergleichbarer Form dar und geben den Lesern die Chance, viele Daten in kurzer Zeit zu verarbeiten. Entscheidend ist aber, dass der Leser aus den Unterlagen einen Nutzen ziehen kann. Bloße Zahlen genügen nicht, um ein gutes Reporting zu gewährleisten. Der Autor des Reports bewegt sich häufig auf einer Gratwanderung zwischen zu wenig und zu viel Informationen.