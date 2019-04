CRM-Auswahl II: Wie erfolgt die Installation?

Was für die Nutzerführung gilt, gilt auch für das technische Set-up. Wenn Sie für jede Änderung einen Dienstleister benötigen, bleiben Probleme einfach liegen oder es entstehen schnell Parallelwelten aus neuen Excel-Listen und Datei-Ordnern. Moderne CRM-Systeme können in aller Regel einfach online eingerichtet und genutzt werden. Ein Test- oder Demo-Account ist schnell erstellt. Sehr komfortabel ist die Nutzung als „Software as a Service“ (SaaS). Die Software läuft in der Cloud und muss weder installiert noch gewartet werden. Der Zugriff erfolgt über den Webbrowser. Eine Kombination aus Nutzername und Passwort genügt und Sie können loslegen. Ein weiterer Vorteil: Sie sind nicht an ein bestimmtes Gerät oder einen Ort gebunden, sondern es reicht eine Internetverbindung. Gerade dezentral arbeitende Teams haben so jederzeit den Zugriff, ganz gleich ob ein Kollege im Büro sitzt oder mit seinem Smartphone beim Kunden vor Ort.