Nutzerauthentifizierung am Drucker

Die Antwort ist: Nutzerauthentifizierung am Drucker, auch Secure Printing, Pull Printing oder Follow me printing genannt.

Konkret bedeutet dieses Secure Printing: Der Nutzer oder die Nutzerin will ein Dokument drucken, klickt an seinem PC, Laptop oder mobilen Gerät auf den Drucken-Button. Der Druckjob landet nun digital in einer Warteschleife.

Erst, wenn der Mitarbeiter an den Drucker seiner Wahl geht und sich am Gerät authentifiziert, startet die Druckausgabe auf Papier. Der Ausdruck kann dann direkt dem Druckerschacht entnommen werden und gelangt damit direkt in die richtigen Hände.