Radikale Innovationen brauchen sehr viel Vorlauf

Für viele Unternehmen klingt Zukunft nach irgendwann. „Dafür haben wir gerade keine Zeit“, heißt es zum Beispiel, „das nächste Quartal steht vor der Tür, und die Zukunft läuft uns ja nicht davon.“

Ist das klug, die eigene Zukunft immer weiter nach hinten zu schieben?

Wohl eher nein. An der Zukunft arbeitet man täglich! „Warum denn?“, ruft mir einer zu. „Wir haben alle Hände voll zu tun. Uns geht’s prächtig.“

Besser wäre es, Bedrohungen zu erkennen, wenn sie noch klein sind, und Chancen zu nutzen, solange sie groß und von anderen noch nicht entdeckt worden sind. Denn der Erfolg von gestern sagt rein gar nichts über den Erfolg von morgen.

Und „später“ heißt in Hochgeschwindigkeitszeiten sehr schnell „zu spät“. Warten ist also keine Option.

Wer erst dann erschreckt losrennt, wenn der Umsatzzenit überschritten ist und die Newcomer schon beginnen, sich breitzumachen, holt die verlorene Zeit nicht mehr auf. Zunächst sinken die Margen, dann die Erträge.

Schließlich lässt sich der benötigte Vorlauf nicht mehr finanzieren, denn für Investitionen fehlt nun das nötige Geld. Sehr viele etablierte Unternehmen haben sich in dieses Dilemma hineinmanövriert.