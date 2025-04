Co-kreativ miteinander arbeiten

Wir suchen unsere Mitmenschen am liebsten auf gleicher Ebene und in der Nähe auf, das ist ein Relikt aus unserer Zeit als Savannenbewohner. Was in entfernten anderen Stockwerken passiert, blenden wir, kognitiv gesehen, weitgehend aus. Wer nur mühsam zu erreichen ist, den vergessen wir einfach und verlieren zu ihm den Kontakt.