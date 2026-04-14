Das Vorgehen in drei Schritten

Da es bei den sieben Aspekten um sehr differenzierte Ausarbeitungen geht, sollten versierte Personen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen, vor allem die, die über den Tellerrand schauen und um die Ecke denken.

Die Methode funktioniert besonders gut, wenn Kleingruppen von jeweils drei bis fünf Personen systematisch an einer der sieben Facetten arbeiten, um eine Basisidee weiter zu schärfen.

Scampern ist zudem dann überaus wertvoll, wenn bereits bestehende Produkte, Lösungen oder Verfahrensweisen maßgeblich verbessert und in radikal neue, innovative Richtungen weiterentwickelt werden sollen.

Wie immer gehen Sie diese drei Schritte:

so viele Ideen wie möglich produzieren, die gefundenen Ideen diskutieren, je nach Zielsetzung priorisieren.

Je flexibler Sie mit den einzelnen Aspekten umgehen und je kreativer Sie diese mixen, desto spannender können die Ergebnisse werden, und desto mehr Spaß machen sie auch. Wenn zum Beispiel beim Scampern eine der Gruppen zu keiner Lösung kommt, dann teilen sich die Mitglieder einfach auf andere Gruppen auf, damit sie diese bereichern.