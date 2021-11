Mit Shortlisting unterrepräsentierte Gruppen berücksichtigen

Das Shortlisting in Unternehmen, also die Identifizierung von Kandidatinnen und Kandidaten, die für eine vakante Position in Betracht gezogen werden sollten, sollte auch unterrepräsentierte Gruppen berücksichtigen, um ein erfolgreiches Diversity Hiring zu betreiben. Dies gilt sogar dann, wenn die jeweiligen Personen nicht offensichtlich für die zu besetzende Position qualifiziert zu sein scheinen. Diese sehr offene Herangehensweise kann sich jedoch positiv auf das Erreichen der Diversity-Hiring-Ziele und nicht zuletzt auf den Unternehmenserfolg auswirken.