Tipp 4: Digitales Lernen mit dem Arbeitsalltag verknüpfen

Es mag verlockend sein, in digitalen Lernprojekten die gesamte Verantwortung für den Lernerfolg an die Lernenden selbst zu übertragen. Aber das ist nicht das, was wir unter Eigenverantwortung verstehen.

Nach unserem Verständnis benötigen digitale Lernansätze mindestens genauso intensive Begleitmaßnahmen wie analoges Lernen. Unsere Erfahrung zeigt, dass sowohl die Lernenden, als auch ihr soziales System in den Lernprozess einbezogen werden sollten.