Der Konsent-Entscheid

Beim Konsent-Entscheid gilt ein Vorschlag als angenommen, wenn keine schwerwiegenden oder begründeten Einwände vorgebracht werden. Nicht „Ja, ich stimme zu!“, sondern „Ich habe keinen schwerwiegenden, begründeten Einwand dagegen“, das ist ein Konsent-Entscheid. Es geht also nicht um ein Maximum an aktiver Zustimmung, sondern um eine Minimierung der Bedenken. Das heißt, man stützt sich auf Entscheidungen, die „gut genug“ sind, damit es zügig vorangeht. Mit dieser Methode können zähe Diskussionen oder wachsweiche Gruppenbeschlüsse vermieden werden. Dazu fragt man in etwa so: „Sieht jemand einen wichtigen Grund, weshalb dieser Vorschlag Schaden anrichten könnte?“ Äußert jemand ernste Bedenken, dann wird der Vorschlag nicht umgesetzt. Wer damit experimentieren möchte, nutzt gleich den Konsent-Entscheid: „Lasst uns den Konsent-Entscheid doch mal einen Monat lang ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, schaffen wir ihn wieder ab. Hat jemand einen gravierenden Einwand dagegen?“