Schauen wir uns die Funktionsweise der Formel von innen nach außen an.

Zuerst wird die Differenz von jeder einzelnen Zelle im Bereich B2:B11 zur gesuchten Einwohnerzahl in der Zelle D1 ermittelt. Diese Differenz kann sowohl eine positive als auch eine negative Zahl sein.

=XVERWEIS(0;ABS(B2:B11-D1);A2:A11;;1)

Die einzelnen Differenzen werden anschließend an die Funktion ABS() weitergeleitet. Die Funktion ABS() in Excel gibt den absoluten Wert einer Zahl zurück. Das bedeutet, sie entfernt das Vorzeichen einer Zahl, sodass immer ein positiver Wert ausgegeben wird.

Sie haben somit eine Liste von positiven Differenzwerten, welche die Suchmatrix in der Funktion XVERWEIS() darstellt.

=XVERWEIS(0;ABS(B2:B11-D1);A2:A11;;1)

In dieser Liste (positive Differenzen) wird jetzt nach dem Suchkriterium gesucht. Das Suchkriterium ist der Wert 0 im ersten Argument der Funktion XVERWEIS(), denn die Differenz zur gesuchten Einwohnerzahl (5.000.000) soll möglichst gering oder eben 0 sein.

Bei der Suche wird nun der Vergleichsmodus 1 angewendet. Der Vergleichsmodus 1 sucht nach einer genauen Übereinstimmung. Wird keine genaue Übereinstimmung gefunden, dann wird das nächstgrößere Element zurückgeben.

=XVERWEIS(0;ABS(B2:B11-D1);A2:A11;;1)

Zum Schluss wird dann der entsprechende Wert zurückgegeben, der sich in der Rückgabematrix (A2:A11) der Funktion XVERWEIS() an der entsprechenden Stelle befindet.

In unserem Beispiel steht der Wert mit der kleinsten Abweichung an der fünften Stelle in der Suchmatrix (B2:B11). Daher wird der fünfte Wert in der Rückgabeliste A2:A11 als Ergebnis zurückgegeben. Dies ist im Beispiel der Wert Kapstadt.

=XVERWEIS(0;ABS(B2:B11-D1);A2:A11;;1)