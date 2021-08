Welche Kreditsicherheiten erwarten Banken von Gründern?

Banken wollen Kreditsicherheit von Gründern hinsichtlich eines Zahlungsausfalls. Das bedeutet, dass ein Kredit abgesichert werden muss – beispielsweise mit einer Bürgschaft durch Dritte, der Ablebensversicherung oder der Restschuldversicherung.

Bürgschaft

Eine Bürgschaft funktioniert über eine dritte Person – den Bürgen. Verringert sich die Kreditsumme über die Jahre, dann reduziert sich auch die Bürgschaftsverpflichtung. Dieser Bürge wird meist erst hinzugezogen, wenn der Gründer als Schuldner das ganze Vermögen verpfändet hat.

Lebensversicherung

Die Ablebensversicherung oder Risikolebensversicherung hilft, die Liebsten im Falle des eigenen Todes finanziell abzusichern. Sie deckt im Ernstfall aber auch die Schuld, die Gründer bei Banken haben. Denn bei einem Todesfall wird die Versicherungssumme ausbezahlt und je nach vereinbarter Summe deckt die Versicherung dann auch den Kredit ab.

Restschuldversicherung

Die Restschuldversicherung sichert ebenfalls den Tod des Versicherungsnehmers ab. Die Höhe der Raten ist an den Kredit gebunden – je kleiner dieser ist, desto niedriger werden in der Regel die Beiträge. Oft wird die Restschuldversicherung von der Bank bei Abschluss des Kredits angeboten und kann somit über den Kredit finanziert werden. Sie lässt also die Gesamtsumme steigen und gilt ausschließlich für den Kredit.

Weitere Möglichkeiten zur Kreditabsicherung sind:

Wertpapiere (Fonds, Aktien, Anleihen)

Edelmetalle

PKWs

Einrichtungen

Bankguthaben

Lagerware

Immer mehr Banken werben damit, dass sie keine Sicherheiten von Kreditnehmern verlangen. Dem geht aber eine ausführliche Prüfung der Bonität des Kreditnehmers voraus, viele Gründer bestehen diesen Stresstest nicht.