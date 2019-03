Feedback geben

Empathische Führungskräfte legen Wert auf vertrauensvolle und gut funktionierende Beziehungen. Sie wissen, dass Feedback verletzten kann, wenn es zum falschen Zeitpunkt oder unsensibel geäußert wird.

Im Führungsalltag bekommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Feedback die Möglichkeit, an ihren Kompetenzen zu arbeiten. Die empathische Führungskraft hält die Regeln für das Feedback-Geben bewusst ein und sagt in Ich-Botschaften, was sie konkret beobachtet hat und was sie selbst dabei empfindet. Das Ziel: Die Rückmeldung soll motivieren.