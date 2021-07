Aus der Routine ausbrechen

Putzen Sie als Rechtshänder doch mal Ihre Zähne mit links. Nehmen Sie einen neuen Weg zur Arbeit oder wechseln Sie die gewohnte Sitzordnung am Familientisch. Folge: Das Gehirn muss etwas Neues leisten und wird geschult. Bieten Sie Ihrem Geist Abwechslung. Also alles, was Sie aus der Normalität herausreißt. Das aktiviert neue Verbindungen im Gehirn – so können wir besser denken.