Gesunde Snacks

Leicht Verdauliches

Sind Sie nur wenige Stunden unterwegs, ist geschnittenes Obst die beste Wahl. Früchte sind eine ideale Zwischenmahlzeit, die Magen und Darm nicht belastet. Gut geeignet sind Bananen, Äpfel, Granatapfelkerne oder auch Papaya. Das Obst sollte nicht zu reif sein.

Proteinlieferanten

Um leistungsfähig zu bleiben, eignen sich auch Proteine. Ein Joghurt oder Quark mit Obst und Nüssen ist ebenso schnell vorbereitet, wie ein Vollkornbrot mit Avocado, Hummus oder Käse. All das zusammen bildet eine ausgewogene Mahlzeit, die alles bietet, was Sie in den nächsten Stunden brauchen.

Vitaminbomben

Praktisch und vielseitig sind auch Smoothies. Mixen Sie Ihr Lieblingsobst mit Gemüse, zum Beispiel Brokkoli, Sellerie, Grünkohl oder Spinat. Sie erhalten einen vitaminreichen Snack zum Trinken mit allen wichtigen Nährstoffen und Mineralien. Wer lieber knabbert, nimmt geschnittenes Gemüse – wahlweise mit Dipp – und ist mit dem Wichtigsten versorgt.