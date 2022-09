Wie können Sie die Gesundheit Ihrer Fahrer fördern?

Lkw-Fahrer mit gesunden Lebensmitteln versorgen

Versorgen Sie Ihre Fahrer mit gesundem Proviant – gerade bei längeren Fahrten. Besonders eignen sich:

Äpfel und Bananen

Nüsse

Zartbitterschokolade

Vollkorncracker

Diese Lebensmittel haben gemeinsam, dass sie Energie liefern, lange sättigen, gesund sind und von vielen Menschen gerne gegessen werden. Zudem kann man sie allesamt ohne Besteck oder Teller essen – optimal für das Snacken in der Fahrerkabine.

Stellen Sie Lebensmittelpakete zusammen, die alle Lkw-Fahrer am Anfang des Arbeitstags erhalten. Oder lagern Sie eine Mischung aus den genannten Lebensmitteln an einem gut erreichbaren Ort – zum Beispiel in der Nähe Ihrer Zentrale oder bei den Umkleiden. Jeder Fahrer nimmt sich davon, was er an diesem Arbeitstag gerne essen möchte.

Die Vorteile für Berufskraftfahrer und Arbeitgeber:

Die Fahrerinnen und Fahrer ernähren sich gesünder.

Mitarbeitende sparen Geld für selbst mitgebrachte Lebensmittel.

Die Zufriedenheit steigt.

Ihr Unternehmen hebt sich als Arbeitgeber positiv hervor.

Fahrer zum Trinken anhalten

Statten Sie Ihre Mitarbeitenden mit kostenlosem Wasser aus. Getränke werden an jedem Arbeitstag zugeteilt – pro Fahrerin und Fahrer mindestens zwei bis drei Liter. Achten Sie auf persönliche Präferenzen: Manche Menschen bevorzugen stilles Wasser, andere möchten nicht auf Kohlensäure verzichten.

Nutzen Sie alternativ frei zugängliche Wasserspender, an denen sich alle Fahrer bedienen dürfen. Hier wird das frische Wasser selbstständig abgefüllt. Bieten Sie geeignete Gefäße an, damit die Aktion nicht am Vergessen eigener Flaschen scheitert. Die bereitgestellten Flaschen verfügen über einen Deckel, sind ausreichend groß und dicht. Etablieren Sie ein Pfand-System, damit alle Fahrer die Flaschen wieder mitbringen.

Mitarbeitende zum Sport animieren

Bieten Sie Ihren Fahrern eine kostenlose oder ermäßigte Mitgliedschaft im Fitnessstudio an. Diese Investition zahlt sich aus, weil die Fahrer und Fahrerinnen ausgeglichener, fitter und gesünder zur Arbeit kommen werden.

Alternativ oder ergänzend dazu gründen Sie ein Firmen-Sportteam, das zum Beispiel an einem festen Termin pro Woche gemeinsam wandert oder Fußball spielt. Positiver Nebeneffekt: Sie fördern die Mitarbeiterbindung und den Zusammenhalt im Team.

Gesundheitscheck anbieten

Führen Sie einen freiwilligen Gesundheitscheck ein. Von einem Betriebsarzt werden die Fahrerinnen und Fahrer regelmäßig untersucht. Je früher Symptome erkannt werden, desto eher kann man einwirken.

Ihr Vorteil durch die gesundheitliche Vorsorge für Mitarbeitende: Fahrer bleiben Ihnen länger als Arbeitskraft erhalten, weil sie nicht etwa wegen Erwerbsminderungsrente ausscheiden oder den Beruf wechseln.

Handhygiene während der Arbeit fördern

Versorgen Sie alle Fahrer mit Desinfektionsmittel, in Alkohol getränkten Einwegtüchern und Handtüchern. Gerade bei der Benutzung öffentlicher Toiletten besteht die Gefahr, dass Bakterien an die Hände gelangen, die Krankheiten auslösen. Händewaschen reicht nicht aus, um mögliche Krankheitserreger zu eliminieren.

Fahrten präzise, zeitsparend und effizient planen

Vermeiden Sie Stress durch Zeitdruck aufgrund schlecht geplanter Fahrten. Nutzen Sie die Fahrzeugortung. Mit modernen Technologien sehen Sie immer, wo sich Ihre Fahrzeuge befinden und wie Verkehrslagen und Wetterlagen vor Ort sind. Entsprechend kann die Zentrale die Lkw-Fahrer auf alternative Routen lotsen, falls Strecken gesperrt sind oder Stau vorherrscht.

Ihre Fahrer und Fahrerinnen dürfen Verantwortung abgeben. Jemand kümmert sich bei unvorhergesehenen Problemen. Niemand ist auf sich allein gestellt. Das senkt den Stresspegel.

Unkomplizierte Kommunikation ermöglichen

Folgende Technik hat sich für die reibungslose Kommunikation mit Speditionsmitarbeitern etabliert:

Text-to-Speech-Technologie : Sie ermöglicht, dass Ihrem Fahrer etwa Direkt-Nachrichten oder SMS laut vorgelesen werden. Das beugt Unfällen vor, weil der Blick des Fahrers auf der Straße bleibt.

: Sie ermöglicht, dass Ihrem Fahrer etwa Direkt-Nachrichten oder SMS laut vorgelesen werden. Das beugt Unfällen vor, weil der Blick des Fahrers auf der Straße bleibt. CB-Funk-Geräte : Damit kommunizieren Lkw-Fahrer untereinander, um sich zum Beispiel über Unfälle, Staus oder übervolle Rastplätze zu informieren.

: Damit kommunizieren Lkw-Fahrer untereinander, um sich zum Beispiel über Unfälle, Staus oder übervolle Rastplätze zu informieren. Smartphone auf dem neuesten Stand der Technik: Es lässt sich bequem per Freisprechanlage nutzen. Mit der Kamera können Ihre Fahrer im Fall eines Unfalls damit sogar Beweise sichern.

Können die Fahrer bequem über verschiedene Kanäle kommunizieren, sinkt das Risiko für einen Unfall wegen fehlender Konzentration. Außerdem bleibt der Stresspegel niedrig, wenn jederzeit der Kontakt zu Kollegen und zur Zentrale hergestellt werden kann.