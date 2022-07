Hinter den Hard Facts stecken Soft Facts

Der „fehlende Biss“ der Verkäuferinnen und Verkäufer kann seine Ursache unter anderem darin haben, dass die Verkäufer

sich nicht ausreichend mit dem Unternehmen und seinen Produkten identifizieren,

sich eher als „Kundenberater“ denn als „aktive Verkäufer“ verstehen,

frustriert sind, weil sie von ihren Vorgesetzten zu wenig Unterstützung oder verbale Anerkennung erfahren,

überfordert beziehungsweise überlastet sind, weil ihnen die Innendienstmitarbeiter kaum Support gewähren

und, und, und …

Das heißt, wer solche harte Faktoren wie Umsatz oder Ertrag positiv beeinflussen möchte, muss sich in der Regel mit den weichen Faktoren befassen, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Denn wenn die Soft Facts nicht stimmen – weil die Mitarbeitenden die Ziele der Organisation nicht mittragen – dann können auch nicht die gewünschten Hard Facts erreicht werden. Dazu gehört etwa die Umsatzrendite oder ein Marktanteil von 15 Prozent.

Dies wird in den Führungsetagen der Unternehmen vielfach noch nicht ausreichend gesehen – unter anderem, weil in ihnen zuweilen ein mechanistisches Weltbild dominiert. Deshalb wird von den Unternehmensführern vielfach unterschätzt, welche Potenziale, aber auch Gefahren in der Unternehmenskultur stecken.

Im positiven Fall gilt: Eine hoch motivierte Mannschaft kann vieles erreichen. Und im negativen Fall: Eine demotivierte Belegschaft kann ein Unternehmen ruinieren.