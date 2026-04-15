Was ist steuerrechtlich zu beachten?

Nein. Genau das ist der folgenreichste Fehler, den man in dieser Konstellation machen kann, und er ist der Grund, warum aus einer harmlosen Adressnutzung plötzlich ein Konflikt mit zwei Finanzämtern wird.

Der steuerliche Betriebsstättenbegriff in § 12 der Abgabenordnung (AO) setzt drei Dinge voraus:

eine feste Einrichtung mit Bezug zum Boden,

eine Verfügungsmacht des Unternehmens über diesen Standort und

eine dort tatsächlich ausgeübte Geschäftstätigkeit.

An einer virtuellen Adresse ist keines dieser drei Kriterien vollständig erfüllt. Es gibt keinen angemieteten Raum, keinen eigenen Schlüssel, keine operative Tätigkeit. Die Adresse ist ein Kontaktpunkt, nicht mehr.

Das OECD-Musterabkommen, auf dem die meisten Doppelbesteuerungsabkommen beruhen, bestätigt dieses Ergebnis in Artikel 5 Absatz 4 noch einmal ausdrücklich: Einrichtungen, die ausschließlich Hilfs- oder vorbereitenden Tätigkeiten dienen, gelten nicht als Betriebsstätte. Die Entgegennahme und Weiterleitung von Post gehören genau in diese Kategorie.

Die Konsequenz ist eindeutig: Ihre Betriebsstätte im steuerlichen Sinn bleibt dort, wo Sie wirklich arbeiten, in aller Regel also in Ihrem Homeoffice.

Das zuständige Finanzamt ist das Ihres Wohnsitzes. Die Gewerbesteuer fällt dort an, wo Sie wirtschaftlich tätig sind. Eine Ummeldung auf die virtuelle Adresse produziert aus einem Nicht-Ereignis einen steuerlichen Sachverhalt, der so nie entstehen muss, und zieht im ungünstigsten Fall ein zweites Finanzamt in die eigene Akte, das dort keinerlei Zuständigkeit hat.