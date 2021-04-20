Teamcoaching – wie Sie die Leistung im virtuellen Team steigern

Erster Schritt des Teamcoachings: Kennenlernen und Rollenverständnis aufbauen

Das gegenseitige Kennenlernen ist im Zuge des Teamcoachings wichtig. Vor allem auf der persönlichen Ebene. Aber noch wichtiger ist das wechselseitige berufliche Rollenverständnis, damit Vertrauen entsteht:

Wie tickt jede und jeder Einzelne und wie können sie einander ergänzen?

In jedem Team gibt es die Macherin, die schnell mit Ideen vorprescht. Und es gibt den Kollegen, der selten das Wort an sich reißt. Ein Teamcoaching hilft, die Rolle jedes und jeder Einzelnen auf einer sachlichen Ebene zu begreifen und eigene Verhaltensweisen zu reflektieren.

Das funktioniert beispielsweise über Gruppenaufgaben, wie zum Beispiel mit Musikinstrumenten gemeinsam ein Stück komponieren und zusammen spielen. Häufig wird dann schnell klar, wer die Dirigentenrolle übernommen hat und wie die Kommunikation untereinander läuft.