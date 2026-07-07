Ein Beispiel aus der Praxis

Ein technischer Dienstleister für die Wartung von Industrieanlagen mit rund 28 Mitarbeitenden arbeitete mit fünf getrennten Programmen: einem CRM für den Vertrieb, geteilten Excel-Tabellen für Aufträge, einer separaten Zeiterfassung, der Buchhaltung beim Steuerberater und einem Projekt-Tool, das kaum jemand konsequent nutzte.

Ein einziger Auftrag durchlief von der Anfrage bis zur Rechnung vier manuelle Übergaben. Die Abonnements zusammen kosteten mehrere Hundert Euro im Monat. Der eigentliche Aufwand steckte aber in der Zeit, die für das Übertragen von Daten zwischen den Systemen verloren ging.

Der erste Schritt war nicht die Auswahl neuer Software. Es waren Workshops, in denen die Kernprozesse dokumentiert wurden: von der Lead-Erfassung über die Projektdurchführung bis zur Rechnung.

Erst als klar war, welche Abläufe das System abbilden musste, wurde ein passendes ERP ausgewählt und konfiguriert. Entscheidend war nicht, welches System die längste Funktionsliste hatte, sondern welches die dokumentierten Prozesse am nächsten am Standard abdeckte – ohne teure Sonderprogrammierung.

Das Ergebnis: Aus fünf Systemen wurde eines, aus vier manuellen Übergaben ein durchgängiger Ablauf. Die eingesparte Zeit war größer als die eingesparten Lizenzkosten. Genau in dieser Reihenfolge – erst Prozess, dann System – lag der Unterschied.