IT im MittelstandERP-System auswählen – vier Fehler und wie man sie vermeidet
Die Auswahl eines neuen ERP-Systems gilt im Mittelstand als IT-Entscheidung. Genau das ist das Problem. Wer die ERP-Auswahl als Software-Frage behandelt, vergleicht Funktionslisten und Lizenzpreise – und übersieht, worauf es wirklich ankommt.
Ein ERP-System bildet die Prozesse eines Unternehmens ab. Sind diese Prozesse unklar, hilft auch das beste System nicht. Es zementiert die Unordnung nur.
Vor einer ERP-Auswahl sollten sich Geschäftsleitung und IT-Verantwortliche die Frage stellen: „Worauf müssen wir achten, damit wir am Ende das richtige System haben – und nicht das teuerste?“
Der Denkfehler bei der ERP-Auswahl, aus dem die anderen folgen
In den meisten Projekten beginnt die ERP-Auswahl mit der falschen Frage. Sie lautet: „Welches System sollen wir nehmen?“
Die richtige Frage lautet: „Welchen Prozess wollen wir eigentlich abbilden?“
Das klingt nach einer Formalie, ist aber der Grund für die meisten teuren Projekte. Wer ein System auswählt, ohne die eigenen Abläufe zu kennen, kann nicht beurteilen, ob das System passt.
Er sieht eine beeindruckende Demo, unterschreibt – und stellt in der Einführung fest, dass die eigene Auftragsabwicklung ganz anders funktioniert als die Standardprozesse der Software. Ab hier wird es teuer.
Fehler 1: Die Software vor dem Prozess auswählen
Der häufigste und teuerste Fehler ist, die Systementscheidung an den Anfang zu stellen. Richtig ist die umgekehrte Reihenfolge:
- erst die eigenen Kernprozesse aufnehmen,
- dann das System suchen, das dazu passt.
Eine saubere Prozessaufnahme muss nicht aufwendig sein. Es genügt, die zentralen Abläufe einmal ehrlich zu dokumentieren – von der ersten Anfrage bis zur bezahlten Rechnung. Die entscheidenden Fragen sind:
- Wo entstehen Medienbrüche?
- Welche Daten werden mehrfach von Hand übertragen?
- An welcher Stelle passieren wiederkehrend Fehler?
Aus den Antworten ergibt sich, was das ERP-System leisten muss. Ohne diese Grundlage vergleichen Sie Systeme anhand von Merkmalen, die Sie vielleicht nie brauchen.
Fehler 2: Zu viel anpassen, statt den Standard zu nutzen
Der zweite Fehler entsteht aus dem ersten. Wenn ein System gewählt wurde, das nicht zu den Prozessen passt, wird es passend gemacht – mit
- Anpassungen,
- Schnittstellen und
- Sonderprogrammierung.
Jede dieser Anpassungen kostet nicht nur bei der Einführung Geld. Sie muss bei jedem Update erneut geprüft und oft nachgezogen werden. Aus einer einmaligen Ausgabe wird eine dauerhafte Last.
Die Faustregel aus der Praxis: Prüfen Sie bei jedem gewünschten Sonderweg, ob Sie wirklich der einzige Betrieb mit diesem Ablauf sind – oder ob Ihr Prozess nur aus Gewohnheit vom Standard abweicht.
Häufig ist der Standard des Systems der bessere Prozess. Ihn zu übernehmen, ist unbequem, aber langfristig deutlich günstiger als jede Individuallösung.
Ein hilfreiches Werkzeug dafür ist die sogenannte Fit-Gap-Analyse: Sie stellt die eigenen Anforderungen systematisch dem Standardumfang gegenüber und macht sichtbar, wo wirklich eine Lücke besteht.
Fehler 3: Die Gesamtkosten unterschätzen
Der dritte Fehler ist ein Rechenfehler:
- Verglichen wird der Lizenzpreis –
- bezahlt werden die Gesamtbetriebskosten.
Zu einem ERP-System gehören neben der Lizenz
- Einführung,
- Anpassungen,
- Schulungen,
- Hosting und
- der laufende Support.
Erfahrungswerte zeigen, dass die Gesamtkosten über mehrere Jahre deutlich höher liegen als die anfängliche Lizenzgebühr, wenn Anpassungen und Betrieb eingerechnet werden.
Als grobe Orientierung für die Budgetplanung im Mittelstand hat sich eine einfache Faustregel bewährt: Rechnen Sie die ERP-Gesamtkosten nicht in Lizenzpreisen, sondern als Anteil am Jahresumsatz – je nach Komplexität ein niedriger einstelliger Prozentsatz über die Projektlaufzeit.
Wer nur die Lizenz vergleicht, wählt oft das System, das später am meisten kostet. Zwei Systeme mit ähnlichem Lizenzpreis können sich in den Gesamtkosten erheblich unterscheiden, sobald man Anpassungsaufwand und Betrieb berücksichtigt.
Fehler 4: Die Menschen vergessen
Der vierte Fehler ist kein technischer. Ein ERP-System verändert, wie Menschen arbeiten.
Wer jahrelang mit einem gewohnten Programm gearbeitet hat, verteidigt es. „Das funktioniert doch“, ist das häufigste Argument gegen jede Umstellung. Wird dieser Widerstand nicht ernst genommen, scheitert die beste Software an der Praxis:
- Mitarbeitende umgehen das neue System,
- pflegen weiter ihre eigenen Tabellen, und
- die Datendurchgängigkeit, die man gerade teuer eingekauft hat, ist wieder dahin.
Planen Sie deshalb Schulung und Begleitung von Anfang an ein, nicht als Anhängsel. Beziehen Sie die Menschen ein, die täglich mit dem System arbeiten werden, schon in der Auswahlphase. Wer mitentscheidet, trägt die Entscheidung mit.
Die Checkliste für die ERP-Auswahl
Wenn Sie diese vier Fehler vermeiden wollen, hilft eine geordnete Vorgehensweise. Die folgenden Punkte haben sich in der Praxis bewährt:
- Prozesse zuerst: Dokumentieren Sie Ihre Kernprozesse von der Kundenanfrage bis zur Rechnung, bevor Sie ein System ansehen.
- Anforderungen priorisieren: Trennen Sie, was das System können muss, von dem, was nur nett wäre. Nicht jede Funktion ist entscheidend.
- Fit-Gap prüfen: Stellen Sie Ihre Anforderungen dem Standardumfang gegenüber. Je größer die Lücke, desto teurer und riskanter das Projekt.
- Gesamtkosten rechnen: Kalkulieren Sie Lizenz, Einführung, Anpassung, Schulung, Hosting und Support über mehrere Jahre – nicht nur den Einstiegspreis.
- Branchenerfahrung des Anbieters: Ein Partner, der Ihre Branche kennt, versteht Ihre Prozesse schneller. Das ist oft wichtiger als der Funktionsumfang.
- Skalierbarkeit: Prüfen Sie, ob das System mit Ihrem geplanten Wachstum mitwächst – bei Nutzerzahl, Standorten und Datenmenge.
- Schnittstellen: Klären Sie früh, wie das ERP mit Ihren übrigen Systemen (Shop, Versand, Buchhaltung) zusammenspielt.
- Menschen einbeziehen: Holen Sie die künftigen Anwender in die Auswahl und planen Sie Schulung fest ein.
Ein Beispiel aus der Praxis
Ein technischer Dienstleister für die Wartung von Industrieanlagen mit rund 28 Mitarbeitenden arbeitete mit fünf getrennten Programmen: einem CRM für den Vertrieb, geteilten Excel-Tabellen für Aufträge, einer separaten Zeiterfassung, der Buchhaltung beim Steuerberater und einem Projekt-Tool, das kaum jemand konsequent nutzte.
Ein einziger Auftrag durchlief von der Anfrage bis zur Rechnung vier manuelle Übergaben. Die Abonnements zusammen kosteten mehrere Hundert Euro im Monat. Der eigentliche Aufwand steckte aber in der Zeit, die für das Übertragen von Daten zwischen den Systemen verloren ging.
Der erste Schritt war nicht die Auswahl neuer Software. Es waren Workshops, in denen die Kernprozesse dokumentiert wurden: von der Lead-Erfassung über die Projektdurchführung bis zur Rechnung.
Erst als klar war, welche Abläufe das System abbilden musste, wurde ein passendes ERP ausgewählt und konfiguriert. Entscheidend war nicht, welches System die längste Funktionsliste hatte, sondern welches die dokumentierten Prozesse am nächsten am Standard abdeckte – ohne teure Sonderprogrammierung.
Das Ergebnis: Aus fünf Systemen wurde eines, aus vier manuellen Übergaben ein durchgängiger Ablauf. Die eingesparte Zeit war größer als die eingesparten Lizenzkosten. Genau in dieser Reihenfolge – erst Prozess, dann System – lag der Unterschied.
Fazit
Die wichtigste Entscheidung bei der ERP-Auswahl ist nicht die für ein Produkt, sondern die für eine Reihenfolge.
Wer zuerst seine Prozesse versteht, kann ein System danach auswählen, ob es passt – statt es passend zu machen.
Die vier teuersten Fehler – Software vor Prozess, zu viel Anpassung, unterschätzte Gesamtkosten und vergessene Mitarbeiter – haben alle dieselbe Wurzel: Sie entstehen, wenn die Systemfrage vor der Prozessfrage steht.
Drehen Sie diese Reihenfolge um, und die Auswahl wird nicht nur günstiger, sondern auch belastbarer.