Wie lange sollte die Elternzeit maximal dauern?

Rechtlich gesehen beträgt die maximale Elternzeit 36 Monate. So lange können auch Väter in Elternzeit sein. Doch wie lange sie tatsächlich in Elternzeit gehen sollten – dafür gibt es keine Regel. Ehrlicherweise muss man aber sagen: Je kürzer die Elternzeit, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Mitarbeiter diese Zeit „unbeschadet“ übersteht. Bei längerer Abwesenheit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich im Unternehmen Vieles ohne einen weiterentwickelt.