Worum geht es bei einer Restrukturierung?

Oft wird eine Restrukturierung im allgemeinen Sprachgebrauch mit Insolvenz gleichgesetzt. Faktisch ist das allerdings nicht korrekt.

Bei einer Restrukturierung handelt es sich um ein betriebswirtschaftliches und strategisches Instrument zur finanziellen Neuausrichtung oder strategischen Anpassung eines Unternehmens. Das Ziel dabei ist, eine Krise außergerichtlich zu bewältigen.

Eine Insolvenz hingegen ist ein rechtlich geregeltes Sanierungsverfahren. Sie tritt erst ein, wenn eine Firma (drohend) zahlungsunfähig oder überschuldet ist, eine Krise also außergerichtlich nicht mehr verhindert werden kann.