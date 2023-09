Wo ist der Haken beim Leverage-Effekt?

Ein unvorsichtiger und rücksichtsloser Umgang mit dem Leverage-Effekt bedeutet, dass viele Schulden gemacht werden. Das treibt aber auch den Fremdkapitalzins in die Höhe. Ein hoher Zins verringert den tatsächlichen Gewinn drastisch. Folgende Aspekte müssen beachtet werden:

Zu hohe Zinsen schmälern die Gewinne

Das obige Beispiel lässt sich auch mit 12 Prozent statt 5 Prozent Zinsen auf 20.000 Euro Fremdkapital berechnen. So beträgt der Zinsaufwand dann 24.000 Euro statt den ursprünglichen 10.000 Euro. Zieht man den Zinsaufwand wieder vom Ertrag von 30.000 Euro ab (der Ertrag ist derselbe, denn auch das Gesamtkapital bleibt gleich), so sinkt der Gewinn mit diesem Zinssatz von 20.000 Euro auf 6.000 Euro. Die Eigenkapitalrentabilität beträgt in diesem Fall also nur mehr 6 Prozent.

Das bedeutet, dass höhere Fremdkapitalzinsen direkt zu niedrigerer Eigenkapitalrentabilität führen. Von einer Gewinnsumme müssen Schulden samt Zinsen beglichen werden. Sind diese hoch, so bleibt auch bei einem (geringen) Gewinn weniger übrig, als investiert wurde. Die Eigenkapitalrendite fällt negativ aus und es wird ein Verlust gemacht.

Möglichkeiten zur Kreditaufnahme sind begrenzt

Ungehindert Kredite aufzunehmen, ist nicht möglich. Hoch verschuldete Unternehmen bekommen auch keine Kredite von Banken oder nur unter teuren Konditionen. Ein hoher Zinssatz verringert aber die Rendite.

Offene Kredite wirken sich auch bei Privatpersonen negativ auf ihre Bonität aus. Die meisten Institutionen sehen es nicht gerne, wenn Privatpersonen Fremdkapital beispielsweise in Aktienmärkte investieren. Unter Umständen führt das dazu, dass Institutionen Privatanlegern zukünftige Anlagechancen verweigern.

Investitionsmöglichkeiten sind ausschlaggebend

Investitionsmöglichkeiten sind begrenzt, vor allem jene mit hoher Rendite. Es gibt nicht automatisch in jedem Unternehmen eine Vielzahl an Projekten, in die nach Belieben investiert werden kann.

Auch der Markt bestimmt mit: Gesättigte Märkte bieten weniger sicher gewinnbringende Investitionsmöglichkeiten. Die Hebelwirkung im Zuge von risikobehafteten Investitionen auszunutzen, kann zu einem gravierenden Verlust führen.

Beobachten lässt sich dies an den seit Jahren hohen Immobilienpreisen. Ein niedriger Fremdkapitalzins treibt die Nachfrage nach Immobilien in die Höhe und lässt auch den Preis für Immobilien steigen. Somit macht ein guter Hebel aus einem schlechten Investment nicht automatisch ein gutes Investment. Im Gegenteil – die Probleme können größer werden.