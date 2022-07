Was sind die Ziele der M&A-Prozesse?

Die zentralen Motive, warum sich zwei Unternehmen zusammentun oder durch Kauf zusammengeführt werden, sind:

Erschließung neuer Märkte und Kundengruppen, wenn die beiden Unternehmen bislang in unterschiedlichen Regionen und bei unterschiedlichen Kundengruppen aufgetreten sind.

Verringerung des Wettbewerbsdrucks, wenn mit dem Kauf der Konkurrent am Markt verschwindet und die Kartellbehörden dem zustimmen.

Erwerb von Know-how oder Patenten für neue Produkte oder zur Beherrschung von Technologien und Prozessen.

Ausweitung der angebotenen Produktpalette, um Kunden ein breiteres Angebot machen zu können oder um Full-Service-Anbieter zu sein.

Erschließung von Rationalisierungspotenzialen, indem Doppelarbeiten eingespart, hohe Kosten für Forschung und Entwicklung vermieden oder bessere Konditionen bei Lieferanten ausgehandelt werden können; Economies of Scale werden genutzt.

Welche Aufgaben in den drei Phasen des M&A-Prozesses vor allem anfallen, hängt vom Anlass und vom vordringlichen Ziel des Zusammenschlusses ab. Wenn Rationalisierung und Kosten gespart werden sollen, müssen in der Vorbereitung die Einsparpotenziale identifiziert werden und in der Integrationsphase Prozesse verschlankt und Doppelarbeit verhindert werden.

Wenn es um das Know-how des Partners geht, müssen während der Integration entsprechende Entwicklungsprojekte auf den Weg gebracht werden, die zu einem Wissenstransfer und zur Nutzung der Patente führen.