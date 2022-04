Neues Produkt auf den Markt bringen: Produktentwicklung und Produkteinführung

Diese Phase umfasst die Ideengewinnung, Ideenbewertung, die Markt- und Machbarkeitsanalyse, eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, die Erstellung eines Business-Plans sowie die Erarbeitung des Lastenhefts und den Abgleich mit dem Pflichtenheft. Ab dann beginnt der Produktentwicklungsprozess als Entwicklungsprojekt. Er endet mit der Produktfreigabe und dem Zeitpunkt, ab dem das Produkt am Markt verfügbar ist.

Phase der Produkteinführung

Parallel zum Entwicklungsprojekt fängt die Phase der Produkteinführung an. Hier werden alle Maßnahmen konzipiert und eingeleitet, um das Produkt intern und am Markt bekannt zu machen. Die Phase der Produkteinführung endet, wenn das Produkt am Markt Fuß gefasst hat. Dies kann – je nach Produkt und Branche – bis zu zwei Jahre dauern.