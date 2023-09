Wozu brauchen Sie einen Kundenbeirat?

In einem Kundenbeirat werden Kunden wirklich gehört, ungefiltert, ohne Marktforschung und Pseudo-Umfragen. Hier können Kunden den Verantwortlichen direkt mitteilen, wie sie Produkte und Leistungen erleben.

Aber auch, was sie am Unternehmen schätzen. Um einen Kundenbeirat als Mittel der emotionalen Kundenbindung erfolgreich einzusetzen, sollten folgende Punkte in der Planung berücksichtigt werden.