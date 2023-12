Welche Kommunikationskanäle die Generation Y bevorzugt

Die Generation Y ist mit der digitalen Welt groß geworden. Schnelle Kommunikation via Computer oder Smartphone werden als selbstverständlich wahrgenommen und gehören zum Alltag. Diese bevorzugten Kommunikationswege spiegeln sich auch in der Kommunikation mit Unternehmen wider. Mitglieder der Generation Y kommunizieren ganz unkompliziert via E-Mail, Chat oder App. Auch soziale Netzwerke stehen bei der Interaktion mit Unternehmen im Mittelpunkt.



Chats können etwa ein Kommunikationsweg für Anfragen, Probleme oder Reklamationen sein. Wohingegen Social-Media-Kanäle eher dazu geeignet sind, exklusiven Content anzubieten, Vertrauen aufzubauen und die Marke im Bewusstsein dieser Kunden zu stärken. Dafür bieten Social-Media-Kanäle viele Möglichkeiten für die Interaktion mit den einzelnen Menschen der Generation Y.