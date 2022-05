Beispiele für die Bildung von Marktsegmenten aufgrund von Kundenmerkmalen

Meistens werden aus den Merkmalen und Kriterien zur Marktsegmentierung einzelne ausgewählt, die für ein Produkt oder eine Branche maßgeblich sind, um das Kaufverhalten zu beschreiben. Im einfachsten Fall werden dazu geografische Merkmale betrachtet. Der Markt wird dann zum Beispiel eingeteilt in: Deutschland, Europäische Union, USA, China etc.

Innerhalb eines Landes kann eine weitere Unterscheidung erfolgen nach Lage oder Wohngegend, in der ein Kunde lebt. Das Kaufverhalten unterscheidet sich beispielsweise danach, ob jemand in der Stadt oder auf dem Land lebt, ob er in einem Einfamilienhaus am Stadtrand oder im Altbauhaus im Stadtzentrum lebt. Mit dieser Einteilung spricht man auch von Kundensegmentierung.

Ein Anbieter kann durch die Kombination der Markt- und Kundenmerkmale dann die Marktsegmente beschreiben und festlegen, die er mit seinen Produkten und seinen Marketingaktivitäten erreichen und bearbeiten will. Zum Beispiel:

Stadtbewohner in den USA mit höherem Einkommen

Junge, gut ausgebildete Menschen in China

Landwirte in Osteuropa, die neuen Technologien gegenüber aufgeschlossen sind

Im gewerblichen Bereich werden Marktsegmente meistens nach Branchen gebildet. Unternehmen unterscheiden ihre Kunden danach, in welcher Branche sie aktiv sind. Ein Hersteller von Sensortechnik könnte beispielsweise folgende Marktsegmente unterscheiden: Automobilbau, Maschinenbau, Luftfahrttechnik, Chemieindustrie, Baufahrzeuge, Gebäudetechnik. Als weiteres Merkmal kann er beispielsweise die Größe des Unternehmens für die Marktsegmentierung und Abgrenzung der Kunden nutzen.