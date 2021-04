Berufserfahrene ans Unternehmen binden

Anders als bei den Junioren haben Beschäftigte dieser Altersgruppe 5 bis 15 Jahre Berufserfahrung. Wichtige Schritte in ihrer beruflichen Karriere sind bereits vollzogen und ein entsprechender finanzieller Status ist meist erreicht. Berufserfahrene sind zirka 30 bis 45 Jahre alt und befinden sich häufig in einer Lebenssituation, in der sie Verantwortung für eine Familie tragen und sich durch den Kauf einer Immobilie räumlich gebunden haben.

Für diese Altersgruppe zählt deshalb eine gute Work-Life-Balance mehr, als sich ständig neuen Aufgaben und Herausforderungen zu stellen. Die Bereitschaft für umfassende Reisetätigkeiten sinkt. Mögliche Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung sind:

Arbeiten im Homeoffice

Gleitzeitarbeit und Freizeitkonten

Kita-Angebote

Betriebssport oder Fitnessstudio

Gemeinsame Team- oder Unternehmensveranstaltungen, die das Zugehörigkeitsgefühl stärken

Verpflegung in der Kantine

Kostenfreie Parkplätze oder Duschmöglichkeit im Unternehmen

Ergonomischer Arbeitsplatz mit viel Licht und wenig Lärm

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Altersgruppe wünschen sich vor allem eine sichere Stellung, Perspektiven für die nächsten Karriereschritte, die sie mit ihrem Privatleben in Einklang bringen können. Gleichzeitig möchten sie sich mit neuen Ideen ins Unternehmen einbringen, da sie sich stark mit ihrer Aufgabe identifizieren. Häufige Umstrukturierungen, Veräußerungen des Unternehmens an neue Eigentümer und Zukäufe von Firmenbereichen sowie permanente Strategieänderungen verunsichern die Menschen in dieser Altersgruppe stark.