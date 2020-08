Complexity: Das Ganze überblicken und Details beherrschen

Complexity (Komplexität) beschreibt die komplexe Vielfalt von Einflussfaktoren, die in gegenseitiger Abhängigkeit zueinander und Interaktion miteinander stehen. So arbeiten heute unterschiedliche Teams an einem Projekt. Bei einem internationalen Produkt-Launch müssen beispielsweise verschiedene Abteilungen, Agenturen und Projektmitarbeiter aus verschiedenen Ländern koordiniert, Aufgaben abgestimmt und Fristen eingehalten werden. Dieser Prozess fordert Fähigkeiten wie Organisationstalent, Durchsetzungsvermögen und Belastbarkeit von ihren Mitarbeitern ab, die für sie möglicherweise ungewohnt sind.

Durch folgende Aussagen können Sie Ihre Mitarbeiter motivieren, sich diesen neuen Herausforderungen zu stellen:

Aufgrund Ihrer Stärke 1 und Stärke 2 bin ich davon überzeugt, dass Sie bestens für diese Aufgabe geeignet sind.

Ich vertraue da voll und ganz auf Ihre Einschätzung und Expertise.

Aus meiner Erfahrung heraus haben Aufgabe 1 und Aufgabe 2 keine Priorität. Konzentrieren Sie sich stattdessen mehr auf folgende Aufgaben …

Folgende Fragestellungen helfen Ihnen, herauszufinden, wo Ihre Mitarbeiter Unterstützung benötigen:

Wie kommen Sie mit dem Aufgabenpensum zurecht?

Wie organisieren Sie sich, wenn mehrere zeitkritische Projekte Ihre Aufmerksamkeit benötigen?

Haben Sie eine bestimmte Strategie, um alle Projekte im Auge zu behalten?