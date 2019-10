Phase 4: Umsetzung der Lösung planen

Die Lösung ist nach Phase 3 klar formuliert. Jetzt geht es um die Umsetzung der Lösung und um die Festlegung der nächsten Schritte. Wer macht was bis wann und wie wird kontrolliert? Legen Sie in dieser Phase klar die Verantwortlichkeiten fest und vereinbaren Sie konkret, was getan wird. Also: Handlungsschritte fixieren und ein klares Ziel festlegen. Außerdem sollten Sie festhalten, bis wann Sie eine Veränderung erwarten und an welchem Termin Sie die Umsetzung der getroffenen Vereinbarung überprüfen. Nach dieser Phase endet das Mitarbeitergespräch und die Gespächspartner gehen auseinander. Doch zum Kritikgespräch gehört noch das Feedbackgespräch.