Krisenkommunikation Wie Unternehmen bei einem Shitstorm richtig reagieren

Wie funktioniert effektive Krisenkommunikation in Unternehmen in Zeiten von Facebook, Twitter und Co.? Was tun, wenn Kundinnen und Kunden sich über Ihr Unternehmen in negativer Weise auslassen? Beherzigen Sie die folgenden Tipps, um den Ruf Ihres Unternehmens zu schützen.