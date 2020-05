Schritt 5: Positiver Gesprächsbeginn

Beginnen Sie das One-on-One-Gespräch stets mit etwas Positivem. So vermeiden Sie, dass der Mitarbeiter gleich zu Beginn in die Defensive gerät, aus der er nur schwer wieder herauskommt. Durch einen positiven Start in das Meeting erzeugen Sie positive Energie. Lassen Sie sich von den jüngsten Erfolgen berichten, loben Sie eine Charaktereigenschaft, die positiv zum Vorschein kam oder erwähnen Sie eine gemeinsame Errungenschaft. Zum Beispiel könnten Sie sagen: „Ich weiß, dass Sie hart an Ihrem Projekt gearbeitet haben, und es macht den Eindruck, dass es sehr gut läuft. Darüber freue ich mich sehr.“