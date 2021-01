Reflektieren Sie

Anstatt den Führungsstil anderer Führungskräfte zu kopieren, fragen Sie sich lieber:

Wie ist mein eigenes Führungsverständnis?

Welche Rolle möchte ich beim Führen übernehmen?

Wie möchte ich gesehen werden?

Was wünschen sich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von mir als Führungskraft?

Und was meine Kollegen und Vorgesetzten?

Bei der Reflexion zur Entwicklung eines eigenen Führungsstils kommt es immer darauf an, von den eigenen Stärken auszugehen. Wie sind Sie bislang vorgegangen? Was hat gut funktioniert? Suchen Sie Erfolgsbeispiele aus Ihrem Führungsalltag. Das können auch Führungserlebnisse sein, in denen Sie Spaß empfunden haben. Was haben Sie da genau gemacht?

Möglicherweise haben Sie Feedback-Meetings initiiert, dabei Ihre Ideen in die Runde geworfen und diskutieren lassen. Wenn dieses Vorgehen dazu geführt hat, dass Sie anschließend eine Entscheidung getroffen und mit dieser wiederum gute Ergebnisse erzielt haben, deuten Sie das als Hinweis: Offensichtlich entspricht es Ihrem Stil, kooperativ unter Einbezug der Teammitglieder zu führen.

Haben Sie Ihren Führungsstil gefunden, werden Sie das schnell merken. Sie erreichen dann mit weniger Aufwand bessere Ergebnisse. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen mehr Verantwortung und haben das Gefühl, dass alle an einem Strang ziehen. Kurz: Es läuft insgesamt leichter.