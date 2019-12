Klassische Planungsprozesse verhindern Innovationen

Für diese Ratespiele, Wetten auf die Zukunft genannt und von hehrem Wunschdenken geleitet, verlangt die Geschäftsleitung am Ende eine Punktlandung. Einen Bonus erhalten diejenigen, die diese Vorgaben punktgenau erreichen. Insgesamt ist dies ein Vorgehen, das irre viel kostet, irre viel Zeit verschlingt, Geld in falsche Kanäle lenkt, Lug und Trug unterstützt, neue Ideen unterdrückt und darüber hinaus in Zeiten der agilen Unternehmensführung und in einer VUCA-Welt völlig unbrauchbar ist.

Sind Ziele und Pläne rein effizienzgetrieben, von Oben verordnet und nur pro forma mit den Mitarbeitern abgestimmt, dann fehlt zudem die innere Anteilnahme, das Herzblut, der Feuereifer, die Leidenschaft für eine Sache. Im Abarbeitungsmodus wird das, was zu tun ist, „at target, on budget, in time“ erledigt, nicht weniger, aber auch nicht mehr.

Wer bei Evaluierungen punktet und bonifizierte Anerkennung dafür erhält, dass er vorgezeichneten Verfahrensweisen akribisch folgt, wird sich niemals an Neues wagen. So sind Einzelziele, totale Kontrolle, ein Planungskorsett und der damit einhergehende Kennzahlenkult eine geradezu toxische Umgebung für einträgliche Innovationen.