Antworten Sie

Wenn Kunden etwas schreiben, sollten Sie darauf reagieren – egal ob es sich um eine negative oder positive Bewertung handelt. Bedanken Sie sich und geloben Sie Besserung. Kümmern Sie sich um den Einzelfall und bitten Sie bei erfolgreicher Lösung des Problems um eine entsprechende Ergänzung in der Rezension. So stellen Sie für Ihre Kunden gut sichtbar Ihr Bemühen dar. Das stärkt das Vertrauen in Ihr Unternehmen und in Ihr Produkt.