Anwendungen der KI in Beratungs- und Coaching-Prozessen

Erfahrene Coaches und Berater sehen KI nicht als Bedrohung, sondern nutzen sie als strategisches Werkzeug. Sie lassen sich von ChatGPT erste Ideen liefern, von Claude Texte formulieren oder nutzen eigene Custom GPTs, um Abläufe zu automatisieren.

So sparen Sie sich täglich stundenlange Routinearbeit – von Content-Erstellung über Datenanalyse bis hin zur Angebotsstrukturierung. Aber: Damit das funktioniert, braucht es Klarheit, Struktur und echtes Know-how.

Nur wer weiß, was er oder sie will, kann der KI präzise Anweisungen geben. Nur wer tief in seinem Thema steckt, kann die Ergebnisse einordnen, anpassen und verbessern. Wer blind vertraut, bekommt beliebige Standardantworten. Wer Expertise mitbringt, bekommt skalierbare Qualität.

Hier sind drei konkrete Hebel, wie KI das Angebot von Coaches und Beratern verbessern kann.