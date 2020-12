Die Welt arbeitet digital, viele Mitarbeiter der Unternehmen sind im Homeoffice. Das gilt auch für Personalabteilungen und Personalberatungen. Bewerbungsverfahren müssen an diese Rahmenbedingungen angepasst werden. Vom ersten Kennenlernen bis zur Bewerberauswahl begegnet man sich über Teams, Zoom und Co. Eine besondere Herausforderung ist, das persönliche Bewerbungsgespräch in die virtuelle Welt zu verlagern. Worauf muss man als Vertreter des Unternehmens, das eine Stelle zu vergeben hat, achten?