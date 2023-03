Umwandlung in normale Tabelle ist nicht auf Knopfdruck möglich

Damit Sie die Werte anpassen oder überschreiben können, müssen Sie die Pivot-Tabelle in eine herkömmliche Aufstellung umwandeln. Leider gibt es im Moment hierfür keinen Standard-Befehl in Excel, mit dem Sie eine Pivot-Tabelle in eine normale Tabelle umändern können.

Sie können aber die Inhalte der Pivot-Tabelle kopieren und an einer anderen Stelle als Werte einfügen.

In der folgenden Abbildung sehen Sie eine Pivot-Tabelle, die als Beispiel für die Umwandlung in eine „normale“ Tabelle dienen soll.