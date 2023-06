Maßnahmen zur Strategieumsetzung bereichsübergreifend verzahnen

Wenn die jährlichen Hoshin-Ziele im Rahmen von Zielklausuren festgelegt sind, werden sie ähnlich wie bei den Methoden „Management by Objectives“ und „Objectives and Key Results“ auf die nächsten Ebenen kaskadiert. Ein zentraler Unterschied besteht allerdings darin, dass nach der Zieldefinition und dem Erstellen der Pläne eine cross-funktionale Abstimmung zwischen den Abteilungen, Gruppen und Teams erfolgt – und zwar zunächst in weiteren Zielklausuren von Top-Management und zweiter Führungsebene. Diese bereichsübergreifenden Diskussionen und Analysen gewährleisten, dass die Wechselbeziehungen zwischen den Bereichen bekannt sind und alle Mitglieder des Führungsteams wissen, inwiefern die Pläne sie und ihre Kollegen beim Erreichen der Ziele unterstützen.

Die Abstimmung zwischen den Abteilungen und Teams erfolgt dann im sogenannten „Catchball-Prozess“: In den Zielklausuren haben alle Teilnehmenden, ähnlich einem Ballspiel, die Möglichkeit, zunächst Ideen hin und her zu werfen, bevor eine Verständigung auf Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen erfolgt. Im Idealfall umfasst dieser Prozess alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.