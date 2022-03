Gute Laune fördern durch Kollegenkontakt

Ergebnisse entstehen heute hauptsächlich im Team. Versuchen Sie deshalb, zu allen Kollegen ein konstruktives Verhältnis aufzubauen und zu pflegen. Warten Sie nicht darauf, dass die anderen den ersten Schritt machen.

Beim Beziehungsaufbau helfen alltägliche Gespräche, in denen Sie etwas über sich preisgeben und zum Beispiel erzählen, was Sie am Wochenende unternommen haben. Nutzen Sie für den Aufbau persönlicher Beziehungen auch Ihren Humor. Lachen ist sprichwörtlich gesund und sorgt für eine gute Arbeitsatmosphäre.

Sollte Ihnen eine Kollegin oder ein Kollege von der Persönlichkeit her nicht besonders liegen, nehmen Sie es als sportliche Herausforderung. Achten Sie in diesem Fall trotzdem auf gegenseitige Wertschätzung bei der Zusammenarbeit. Bieten Sie Ihre Unterstützung an, Sie werden diese mit der Zeit an anderer Stelle zurückbekommen.