Resilienzfaktor Positive Emotionen: Das Gute sehen

Die vielen schönen Dinge des Lebens erkennen

Positiv denkende Menschen werden von Außenstehenden wahrscheinlich als „glücklich“ bezeichnet. Folgender Mechanismus ist dafür verantwortlich:

Menschen, die positive Emotionen haben, freuen sich häufiger über Alltägliches. Sie empfinden schneller:

Freude,

Stolz oder

Zufriedenheit

Diese Fähigkeit, das Gute zu sehen, hilft ihnen auch in schwierigen Situationen, nach dem Motto „Always look on the bright side of life!”, also „Schau immer auf die Sonnenseite des Lebens!“

Das heißt nicht, dass resiliente Menschen keine negativen Emotionen haben. Bei ihnen überwiegen eher die positiven und sie nehmen sie häufiger wahr. Es kommt also nicht auf die Intensität, sondern auf die Häufigkeit der positiven Emotionen an.