Der wirkungsvolle Schluss: So geht's

Wie gehen wir die Sache an? Zuerst überlegen wir uns, wer unsere Zuhörer sind: Was motiviert sie? Was ist ihnen wichtig? Was sind ihre Ziele? Wenn wir ein gutes Verständnis von den Motiven und Bedürfnissen unseres Publikums entwickelt haben, schneidern wir unsere Kernbotschaften auf diesen Empfängerkreis zu. Die Kernbotschaft einer Präsentation mit dem Ziel, die Zuhörer zum „Kohleausstieg“ zu motivieren, sollte bei der Aktionärsversammlung eines Energiekonzerns anders lauten als bei einer Fridays-For-Future-Veranstaltung. Während es im ersten Fall hilfreich sein kann, die hohen Ertragsaussichten nachhaltiger Energiegewinnung in den Vordergrund zu stellen, wäre die Botschaft „Kohleausstieg! Jetzt! Sofort!“ im zweiten Fall sicherlich hilfreicher.

Das mit den Botschaften wäre geklärt. Aber wie machen wir das mit dem Schluss allgemein? Die Grundstruktur des Präsentationsabschlusses funktioniert im Grunde genommen folgendermaßen: Wir leiten den Schluss mit einer kurzen Zusammenfassung des Vortrags ein, die in die Kernbotschaft unserer Präsentation übergeht. Nach dem Schluss-Applaus leiten wir in den Frage- und Antwortteil über. Die Struktur zur Vorbereitung eines Schlusses könnte zum Beispiel so aussehen: (1) Das bringt mich zum letzten Teil meiner Präsentation …; (2) Wie Sie meiner Präsentation entnehmen können, zeigen Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 auf, dass …; (3) Abschließend möchte ich nochmals betonen … (hier knüpfen wir die Kernbotschaften unserer Präsentation an); (4) Applaus abwarten und (5) überleiten in den Frage- und Antwortteil. Wenn wir dieses Schema berücksichtigen, stehen wir bereits auf einem soliden Fundament für einen krönenden Abschluss.

Für einen wirklich wirkungsvollen Abschluss, der den Zuhörern noch lange in Erinnerung bleibt, empfehle ich die zusätzliche Nutzung eines Ankers. Das kann beispielsweise eine Geschichte sein, die die Kernbotschaften in erzählerischer Weise nochmals zusammenfasst oder sinnbildlich wiedergibt, ein Bild, das Sie vor dem geistigen Auge der Zuhörer malt oder jegliche sonstige Aussage, die den Zuhörern im Gedächtnis bleibt und die sie mit Ihrem Vortrag verbinden.

Ich erläutere dies anhand eines Beispiels: Kürzlich war ich Gastredner auf einem Forum zur digitalen Transformation in der öffentlichen Verwaltung. Wie bekannt sein dürfte, sind wir in Deutschland in diesem Feld – insbesondere unter Berücksichtigung des Entwicklungsstands und der Wirtschaftskraft des Landes – noch nicht dort angekommen, wo wir gerne wären. Damit habe ich den letzten Teil der Präsentation eingeleitet (1) und nochmals die wesentlichen Aspekte vorgestellt (2). Für die Kernbotschaft (3) der Präsentation habe ich mir eine Erfolgsstory ausgesucht, die zu meiner gewünschten Abschlussmessage passt und motivierende Elemente für die Zuhörer enthält. Darin ging es um die Krise, in die Microsoft zur Boom-Zeit des Internets beinahe geschlittert wäre, da das Unternehmen diesen Wandel zu Beginn mehr als verschlafen hat – für Bill Gates war das Internet nur ein Hype, dem das Unternehmen daher keine große Beachtung schenkte. Als er jedoch bemerkte, dass er sich fundamental getäuscht hatte, verordnete er Microsoft einen grundlegenden Wandel. Obwohl viele dachten, es wäre bereits zu spät, hat sich das Unternehmen in kurzer Zeit neu ausgerichtet und zählt heute weiterhin zu den Schwergewichten der IT- und Internetbranche.

Meine abschließenden Worte an das Publikum nach der Story waren: „Meine Damen, meine Herren, die Moral von der Geschichte bringt mich zum Schluss meines Vortrags: Wir sind noch nicht dort, wo wir gerne sein möchten, aber auch wir werden das schaffen. Denn …“ Dann machte ich eine kurze Pause und klickte zur letzten Folie der Präsentation, auf der in großen Lettern stand: „Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber die zweite Maus kriegt den Käse.“ Die Zuhörer waren begeistert und nach dem Schluss-Applaus (4) habe ich in den Frage- und Antwortteil übergeleitet (5). Die Geschichte und das Statement haben sich beim Publikum eingebrannt und den Kern meiner Präsentation fest bei ihnen verankert. Diesen Effekt hätte ich mit „Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit“ niemals erzielt; schlimmer noch, ich hätte meine Präsentation mit einer unpersönlichen und wirkungslosen Floskel beendet, die mich mit Anlauf vom Gipfel der wirkungsvollen Präsentation in das endlose Tal der Mittelmäßigkeit gestoßen hätte.