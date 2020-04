Auf nonverbale Kommunikation achten

Sie werden vom Publikum vom Auftritt bis zum Abgang beobachtet. Ihr Auftreten wird mindestens so aufmerksam wahrgenommen wie das, was Sie sagen. Doch während des Vortrags müssen Sie sich auf den Inhalt und Ihr Publikum konzentrieren. Sie können nicht auch noch an Ihre Körpersprache und Stimme denken. Was ist die Lösung?

Nutzen Sie die oben angesprochenen Übungsdurchgänge, um gezielt auf Ihre nonverbale Kommunikation zu achten. Das Ziel ist, dass Gesten, Bewegungen und Variationen der Sprachmodulation automatisch ablaufen. Sie sollen während des Vortrags nicht mehr daran denken müssen.