Zahlen runden und anschauliche Größen verwenden

Zahlen müssen eingängig sein. Im Vortrag erreichen Sie das zum einen durch Runden: Anstelle von 98.873 Euro sprechen Sie von „knapp Hunderttausend“ – solange Sie kein Forschungsergebnis präsentieren, bei dem es auf die dritte Stelle nach dem Komma ankommt. Das Publikum kann Ihre Informationen so schneller verarbeiten und Ihnen einfacher folgen.

Zum anderen erleichtern Sie das Zuhören, wenn Sie Zahlen auf kleinere Einheiten herunterbrechen und Ihre Aussagen damit greifbarer machen. Nehmen wir an, Sie möchten ein Plädoyer für eine gesündere Ernährung halten, dann könnten Sie Ihr Publikum mit folgender Aussage konfrontieren:

„Pro Jahr konsumiert jeder Deutsche im Durchschnitt ungefähr 60 Kilogramm Fleisch. Das ist eindeutig zu viel!“

Das ist ein klares Statement und völlig korrekt. Die Zuhörerschaft wird es allerdings in folgender Form besser nachvollziehen können:

„Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, pro Woche höchstens 300 bis 600 Gramm Fleisch zu essen. Tatsächlich konsumiert jeder Deutsche im Durchschnitt über ein Kilogramm pro Woche. Das ist eindeutig zu viel!“

So kann jeder Einzelne direkt erkennen, ob das auch auf ihn zutrifft. Was auf eine Woche bezogen noch relativ leicht nachvollziehbar ist, ist auf Jahressicht ein doch eher hoffnungsloses Unterfangen. An dieser Stelle wirkt gleichzeitig die Technik des Vergleichswertes.