Aufzählungszeichen durch Diagramme und strukturierende Elemente ersetzen

Das beliebteste und oft einzige visuelle Element vieler Präsentationen mit PowerPoint ist das Aufzählungszeichen. Daneben steht dann viel Text geschrieben, der eine Wiederholung dessen ist, was der Vortragende auch sagt. Die Zuhörer müssen also gleichzeitig lesen und zuhören – und sind damit in der Regel überfordert. Aufzählungszeichen sollten deshalb so sparsam wie möglich, mit Bedacht oder am besten gar nicht eingesetzt werden. Besser sind folgende Gestaltungselemente: