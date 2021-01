Fettnäpfchen Markenname

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Prüfung des Markennamens. Die Marke darf nicht zum Problem werden, weil der Name in der lokalen Sprache unangenehme Konnotationen hervorruft. Diese Erfahrung machte zum Beispiel der Sportartikelhersteller Umbro, als er sein neues Sportschuhmodell Zyklon nannte. Kurz darauf mehrten sich die Proteste, da Zyklon der Name eines Giftgases war, das in Konzentrationslagern eingesetzt worden war. Das Unternehmen musste sich entschuldigen und das Modell umbenennen.

Die Liste der misslungenen Markennamen ist lang. Für Erheiterung sorgte zum Beispiel die obszöne Bedeutung von Mitsubishis Pajero in der spanischen Umgangssprache, die an dieser Stelle aus Rücksicht auf die Leser nicht genannt werden soll (über Suchmaschinen leicht zu finden). Das Modell musste in einigen Ländern in Montero umbenannt werden.