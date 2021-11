Produkterfolg im Markt und beim Kunden messen

Produkte mit dem Wettbewerb vergleichen

Stellen Sie Absatz, Umsatz und Marktanteile Ihrer Produkte den entsprechenden Kennzahlen Ihrer Wettbewerber gegenüber. Ermitteln Sie, in welchen Bereichen Sie Marktführer sind und in welchen Sie deutlich schwächer als andere Anbieter sind. Zeigen Sie die Abstände durch entsprechende Kennzahlen auf. Nutzen Sie dazu neben den Excel-Vorlagen zum Verkaufserfolg am Markt die folgenden Vorlagen.