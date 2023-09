Ergebnisverantwortung

Eigentlich müsste ja immer ein gutes Ergebnis herauskommen, wenn alle Mitarbeitenden im Prozess ihre jeweilige Aufgabe richtig erledigen. Aber das Ganze ist eben mehr als die Summe der Teile. Darum trägt das gesamte Team die Verantwortung für ein gutes Ergebnis.

Diese Verantwortung wird häufig (stellvertretend!) an eine Person vergeben, meistens eine Führungsperson in der Linie. Die soll darauf achten, dass die einzelnen Beteiligten in jedem Fall richtig zusammenarbeiten und ein gutes Ergebnis erwirtschaften.

Ergebnisverantwortung umfasst zum einen die gute Leistung für den Kunden eines Prozesses und das gewünschte Kundenerleben. Aber sie betrifft auch die eingesetzten Ressourcen, also die Wirtschaftlichkeit der Ausführung und die Einsatzbereitschaft der Personen.

Das Ergebnis von Prozessen wird sehr häufig in Form von Kennzahlen beobachtet. Wer die Ergebnisverantwortung trägt, wird also daran gemessen, dass die berichteten Kennzahlen im vorgegebenen Toleranzbereich liegen.

Dabei bezieht sich die Ergebnisverantwortung immer auf ganze Prozessinstanzen und nicht nur auf einzelne Aktivitäten. Es kommt schließlich darauf an, was „hinten herauskommt.“

Wenn wir Prozesse definieren, die in verschiedenen Organisationseinheiten parallel ausgeführt werden (zum Beispiel der Auftragsprozess in allen Filialen), dann kann die Ergebnisverantwortung immer nur für eine Gruppe von Prozessinstanzen definiert werden. Meistens trägt dann die Leitung einer Einheit diese Ergebnisverantwortung für alle Instanzen, die in dieser Einheit bearbeitet werden.

Ergebnisverantwortung wird häufig an Führungspersonen in der Linie vergeben, weil diese auch die Verantwortung über die eingesetzten Ressourcen tragen. Sie können also Aufträge umplanen, wenn eine Maschine ausfällt oder Personalkapazität verschieben, wenn irgendwo ein Engpass auftritt. Diese Reaktionsmöglichkeit ist notwendig, um der Ergebnisverantwortung gerecht zu werden.