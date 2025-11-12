Merkmale von Prozessteams

Die Mitglieder eines Prozessteams sind gemeinsam verantwortlich, aber nicht gemeinsam organisiert. Das Team besteht aus allen Personen, die an einem bestimmten Prozess beteiligt sind. Beispielsweise bei der

Bearbeitung eines Kundenauftrags,

Entwicklung eines Produkts oder

Bearbeitung einer Reklamation.

Diese Personen haben meist unterschiedliche Vorgesetzte, arbeiten in verschiedenen Bereichen und kennen sich oft nicht einmal persönlich.

Prozessteams zeichnen sich durch diese Merkmale aus:

Im Organigramm taucht dieses Team nicht auf.

Es gibt keine gemeinsame Führung.

Es fehlen definierte Kommunikationswege

Es finden keine Teammeetings statt.

Und doch tragen sie gemeinsam die Verantwortung für die Qualität der Prozessleistung.

Dieses Konstrukt ist der formalen Organisation fremd. Führungskräfte sehen sich meist nur für ihr eigenes Team verantwortlich, nicht für den gesamten Prozess. Mitarbeitende agieren aus ihrer Bereichslogik heraus – ein übergreifendes Prozessverständnis fehlt.