Wann besteht trotzdem das Recht auf eine Gehaltsanpassungen?

Das Gehalt muss nur dann regelmäßig erhöht werden, wenn Arbeitgeber sich im Arbeitsvertrag, im Tarifvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung dazu verpflichtet haben. Hier kann zum Beispiel schriftlich vereinbart werden, in welcher Höhe und in welchem Turnus das Gehalt angepasst wird.

Diese Vereinbarung ist dann verbindlich. Mitarbeitende müssen in diesem Fall nicht verhandeln, denn die Anpassung findet automatisch zu einem vereinbarten Zeitpunkt statt.